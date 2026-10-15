Dalma y Gianina pidieron 10 y 15 años de prisión para médicos acusados por la muerte de Maradona

Los abogados de Dalma y Gianinna Maradona, hijas de Diego Armando Maradona, pidieron en sus alegatos de cierre del juicio por la muerte del exfutbolista penas de entre 10 y 15 años de prisión para tres de los médicos imputados e incluyeron en su acusación al psicólogo Carlos Díaz, para quien otras querellas pidieron la absolución.

Los abogados de las hijas mayores del 'Diez' expusieron durante cinco horas, en lo que ha sido el alegato más extenso del juicio hasta el momento y el quinto y último de las partes querellantes.

Fernando Burlando, uno de los abogados de las hijas, se refirió al juicio como "una gran cita con la historia"

Dijo ante el tribunal que "lo que ustedes decidirán en este juicio quedará sin ningún tipo de duda marcado a fuego en la memoria colectiva de esta y varias generaciones más".

"Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba. Y lo hicieron obviamente de una manera muy cobarde. Aprovechándose sobre todo de la vulnerabilidad de su salud, agravándola hasta el límite de la muerte misma", añadió.

Los abogados pidieron, por el delito de homicidio simple con dolo eventual, 15 años de prisión para el médico de cabecera Leopoldo Luque, 12 años para la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y 10 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, penas más elevadas que las solicitadas por la Fiscalía.