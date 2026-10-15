Propuesta del Gobierno establece alza de 7,6% de presupuesto en Defensa

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para el Ministerio de Defensa Nacional contempla un incremento de 7,6% para 2027, superando los 2,6 billones de pesos, mientras el Gobierno impulsa reducciones de recursos en áreas como la educación superior, la cultura, ciencia y tecnología, y gobiernos regionales.

El aumento se enmarca en la discusión sobre las prioridades del gasto público y la necesidad de modernizar las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas frente al escenario internacional.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el debate presupuestario, el incremento se concentrará principalmente en las instituciones de la Defensa.

El Ejército tendrá un alza de 3,4% en sus recursos, la Armada de 5,3% y la Fuerza Aérea de 9,8%.

En contraste, la Subsecretaría de Defensa mantendrá un presupuesto prácticamente estable, mientras que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas registrará una disminución cercana al 11%.

Los recursos destinados a estas instituciones financian, entre otros aspectos, remuneraciones, equipamiento, uniformes, mantenimiento de cuarteles y operaciones.

La Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos iniciará el próximo martes la revisión de la partida correspondiente al Ministerio de Defensa.

Leiva (PS) reconoce plan de inversiones pendiente

El diputado del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara, Raúl Leiva, explicó que parte del aumento "responde a la necesidad de hacerse cargo del Plan Cuatrienal de Inversiones del Ejército, que ha sido postergado en reiteradas oportunidades".

"(El incremento) está, a mi juicio, dado por el aumento de las capacidades que ha planteado el Ejecutivo en atención a los factores geopolíticos y las problemáticas que actualmente se viven a nivel internacional", planteó el opositor.

Macaya (UDI): "No corresponde atribuirle directamente el incremento al Escudo de las Américas"

Desde el oficialismo, el senador de la UDI Javier Macaya, que integra la Segunda Subcomisión Mixta, afirmó que "parte importante (del alza) se explica por cambio en contabilización de gastos operacionales, como combustible de las Fuerzas Armadas, y por la necesidad de sostener y modernizar nuestras capacidades estratégicas, en las cuales estamos atrasados".

"Incluso, creo que nos quedamos cortos en el desafío de las capacidades estratégicas en el contexto geopolítico que está viviendo hoy día el mundo", advirtió el extimonel gremialista.

Macaya descartó, además, atribuir directamente el incremento presupuestario a la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas, coalición internacional contra el crimen organizado y el narcotráfico promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No corresponde atribuirle al Escudo de las Américas directamente este incremento presupuestario; (la alianza) es una iniciativa de cooperación internacional en materia de seguridad y no tiene nada que ver con un programa de adquisiciones militares", sostuvo el parlamentario.

Fondo estratégico tendrá un aporte de 588 millones de dólares

A los recursos contemplados en el presupuesto del Ministerio de Defensa se suma el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, financiado a través del Tesoro Público y destinado, entre otros objetivos, a la renovación de material militar.

Para 2027, este fondo recibirá un aporte de 588 millones de dólares, lo que representa un incremento de 22,4%.

Entre los proyectos de modernización considerados por la cartera se encuentran el reemplazo de los aviones F-5 de la Fuerza Aérea, la renovación de helicópteros Bell UH-1H y la actualización de las capacidades de transporte aéreo estratégico, actualmente sustentadas en aeronaves Hércules.

Ravinet: "Parece desmedido, pero está salvando omisiones"

El exministro de Defensa Jaime Ravinet (2004-2006, 2010-2011) dijo que el aumento, "si bien parece desmedido, quizás, en relación a otras partidas, de alguna manera está salvando omisiones que se hicieron los años 2024 y 2025".

En particular, acusó que "el Presidente (Gabriel) Boric no cumplió con la ley que reemplazó a la Ley (Reservada) del Cobre, que estableció un fondo plurianual para capacidades estratégicas que él no suplementó en 2024 y 2025, no obstante haberse aprobado, en la Ley de Presupuestos, un aporte basal de 488 millones de dólares", lo que, a su juicio, generó "una restricción enorme en todo lo que es capacidad estratégica".

Ravinet calificó el financiamiento previsto para 2027 como "bastante modesto en relación a lo que ha comprometido (Javier) Milei y el gobierno peruano (para sus respectivas FF.AA.), pero va restableciendo nuestras capacidades estratégicas".

Tensiones internacionales marcan el debate

La discusión presupuestaria se produce en un escenario de tensiones geopolíticas que también involucra a Sudamérica.

Entre los antecedentes recientes se encuentra la controversia entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas.

En este contexto, el embajador británico en Chile, David Concar, visitó Punta Arenas y defendió el próximo viaje de un buque comercial chileno al archipiélago, previsto para fines de noviembre o comienzos de diciembre, con el propósito de transportar insumos.

La operación ha generado inquietud en Argentina ante la posibilidad de que el transporte facilite actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las islas, particularmente al proyecto petrolero Sea Lion.

Según ha trascendido, las conversaciones entre los gobiernos de Chile y Argentina buscan abordar las garantías respecto de la carga que trasladará la embarcación.

El canciller trasandino, Pablo Quirno, se refirió a la situación en televisión y aseveró que no existen planes para impedir el comercio ni el tránsito del buque.