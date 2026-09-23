Testigo del juicio no descarta que Maradona muriera por covid-19 en plena pandemia

El perito oficial Pablo Ferrari, último testigo del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, aseguró ante el tribunal que no puede descartar que el astro muriera a causa de covid-19.

"No podemos descartar que haya muerto de covid", dijo Ferrari, al señalar que fue "un error metodológico" no haberle realizado una prueba de detección del coronavirus como parte de la autopsia.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, en plena pandemia de covid-19, mientras recibía tratamiento domiciliario en una casa de las afueras de Buenos Aires.

"La enfermedad del coronavirus ingresaba por las vías respiratorias y podía ser fulminante en su virulencia y matar al paciente en pocas horas", señaló Ferrari, médico pediatra y perito oficial de la Justicia.

El último testigo del juicio, que comenzó el 14 de abril pasado en los tribunales de la localidad de San Isidro, causó sorpresa al plantear una hipótesis que no había sido mencionada en 43 audiencias previas, por las que desfilaron 76 testigos.

Ferrari participó de una pericia solicitada en 2025 por la defensa del principal acusado, Leopoldo Luque.

Según el perito oficial, Maradona acumuló líquido en el pulmón durante un período de tiempo corto, que podía ser minutos o pocas horas, y eso provocó un ahogamiento que derivó en un paro cardíaco.

Mientras otros peritos oficiales afirmaron al comienzo del juicio que Maradona tuvo una agonía que pudo haberse extendido por 12 horas, Ferrari afirmó: "Tuvo que haber sido de pocos minutos su agonía".