Hombre murió apuñalado por la espalda en su casa de San Bernardo

La Brigada de Homicidios de la PDI indaga el crimen de un ciudadano ecuatoriano de 36 años, reportado la noche del martes en la comuna de San Bernardo, quien presenta heridas realizadas con arma blanca en su espalda.

El homicidio de esta víctima -que mantenía situación irregular en el país- quedó al descubierto cerca de las 22:00 horas en su casa de calle Alfonso Donoso, hasta donde concurrió un compañero de trabajo que estaba preocupado por su ausencia.

Al no obtener respuesta cuando llamó a la puerta, miró por una ventana y se percató de que su cuerpo se encontraba tendido en el piso de su habitación, por lo que forzó la entrada para verificar su condición.

Carabineros ratificó el hallazgo poco después, dando cuenta del mismo a la Fiscalía Metropolitana Occidente que, a su vez, encargó el caso a la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizó peritajes en el lugar.

Al respecto, la subcomisaria Marcela Donaire indicó que "actualmente, se están realizando diversas diligencias para establecer la criminodinámica de los hechos, posibles testigos, así como cámaras de vigilancia alrededor del sector que pudiesen esclarecer el hecho investigado".