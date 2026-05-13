[VIDEO] "No estás viendo IA": El inédito registro de una histórica cena de Maradona y Pelé
Este miércoles se cumplieron 31 años de un increíble encuentro en Río de Janeiro.
Este miércoles se cumplieron 31 años de un increíble encuentro en Río de Janeiro.
Este miércoles 13 de mayo se cumplieron 31 años de un histórico encuentro que tuvieron el argentino Diego Armando Maradona y el brasileño Pelé, considerados por muchos como los mejores jugadores de la historia del fútbol, y el medio trasandino El Grafico publicó en sus redes sociales imágenes inéditas de una cena privada de ambos astros en Río de Janeiro, y remarcando que no son registros creados con Inteligencia Artificial (IA).
En las imágenes se ve a Maradona y Pelé, cuando tenían 34 y 54 años, respectivamente, compartiendo en una velada alegre, con risas y anédcotas que vivieron en las canchas.
Maradona incluso le contó a Pelé, quien no jugó en Europa, detalles sobre el marcaje de los italianos en su época en Napoli.
"Los italianos te tienen que tocar, te tienen que sentir. A mí me hacían así y les pegaba en la mano. Ellos te quieren tocar y se van con vos", le explicó el "Pelusa" a "O Rei".
En las imágenes también aparece Guillermo Coppola, amigo personal de Maradona y uno de los gestores de este historico encuentro con Pelé en tierras cariocas.