[VIDEO] "No estás viendo IA": El inédito registro de una histórica cena de Maradona y Pelé

Este miércoles 13 de mayo se cumplieron 31 años de un histórico encuentro que tuvieron el argentino Diego Armando Maradona y el brasileño Pelé, considerados por muchos como los mejores jugadores de la historia del fútbol, y el medio trasandino El Grafico publicó en sus redes sociales imágenes inéditas de una cena privada de ambos astros en Río de Janeiro, y remarcando que no son registros creados con Inteligencia Artificial (IA).

En las imágenes se ve a Maradona y Pelé, cuando tenían 34 y 54 años, respectivamente, compartiendo en una velada alegre, con risas y anédcotas que vivieron en las canchas.

Maradona incluso le contó a Pelé, quien no jugó en Europa, detalles sobre el marcaje de los italianos en su época en Napoli.

"Los italianos te tienen que tocar, te tienen que sentir. A mí me hacían así y les pegaba en la mano. Ellos te quieren tocar y se van con vos", le explicó el "Pelusa" a "O Rei".

En las imágenes también aparece Guillermo Coppola, amigo personal de Maradona y uno de los gestores de este historico encuentro con Pelé en tierras cariocas.