¿Nuevo dardo a Colo Colo? Marcelo Díaz llamó la atención con el vino "Alboroto"

El volante Marcelo Díaz volvió a generar debate por sus publicaciones en redes sociales, con un post en Instagram que fue interpretado como un mensaje a Colo Colo en medio de polémica por el castigo a Javier Correa por su festejo tras el Superclásico.

Díaz publicó una fotografía del vino "Alboroto", lo que para ciertos fanáticos azules fue una elección premeditada pues es la estilización de la etiqueta voltea la R del nombre, pudiendo leerse "Albo Roto".

A lo anterior se suma la respuesta de Díaz a un comentario, utilizando con un emoji de los dedos índice y meñique levantados, que tradicionalmente usan los fanáticos azules para emular una U. Cabe señalar que el jugador luego limitó los comentarios a la mencionada historia.

Esta publicación llega a dos semanas y media desde la peyorativa historia que el propio Marcelo Díaz subió antes del Superclásico, aludiendo a Colo Colo como "las Z", en referencia al insulto "zorras" que se maneja en el ámbito de las barras para agraviar al conjunto albo.