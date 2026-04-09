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Tópicos: Deportes | Fútbol | Marcelo Salas

Visita ilustre: Marcelo Salas estuvo en el Centro Deportivo Azul

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El ídolo de Universidad de Chile posó con su icónico dorsal.

Visita ilustre: Marcelo Salas estuvo en el Centro Deportivo Azul
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Durante la jornada de este jueves, Universidad de Chile recibió una visita ilustre en el Centro Deportivo Azul cuando el ídolo Marcelo Salas arribó al recinto ubicado en La Cisterna.

El "Matador" se paseó por las instalaciones del complejo y posó junto a una de las paredes donde está escrito el himno, siendo fotografiado con una camiseta que llevaba estampado el dorsal 11 y su apellido.

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