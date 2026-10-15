Claudio Borghi y el lujo de Yamal: Mucha gente cree que el fútbol nació ayer, yo se lo vi primero a Matías

El debate por el vistoso regate de Lamine Yamal en Champions League, bautizado en España como un "invento" del delantero de FC Barcelona, sumó la autorizada voz de Claudio Borghi, quien se hiciera popular en los 80 y 90 por usar justamente la rabona como parte de su repertorio.

El extécnico tetracampeón con Colo Colo abordó la jugada y le puso un freno al entusiasmo europeo, recordando que Matías Fernández realizaba esa maniobra hace casi 20 años.

"Ahí habla de que mucha gente piensa que el fútbol nació ayer. Yo la primera vez que vi eso fue a Matías", explicó a Mega Deportes.

En esa línea, el estratego revivió un cruce continental donde el "14 de los blancos" deslumbró con dicho recurso: "Me acuerdo de un partido contra Estudiantes en el que hizo esa jugada, no sé cómo se llama. ¿Rabona falsa? ¿Rabona mentirosa? Y después hizo una rabona. Esa misma jugada de Yamal. Bueno, mucha gente cree que el fútbol arrancó hace poquito y hay jugadas que se hacen de siempre y que no tienen nombre".

Asimismo, Borghi puso el foco en la enorme exigencia física y técnica que demanda ese movimiento: "Hay que tener muchas cualidades para hacer eso. No es solamente hacerlo, sino que hay que tener una fortaleza de piernas, porque uno frena ante un rival, no solo, y después tiene que arrancar otra vez, y eso requiere mucha fuerza".

Finalmente, el DT campeón de América en 1986 reconoció el peso mediático que influye en el debate: "Evidentemente la vitrina que tiene Lamine es muy grande, pues aparentemente inventó una jugada que ya existía", remató.