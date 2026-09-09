Gary Medel y el adiós de Mauricio Isla: "Es toda una vida juntos"

El histórico defensor nacional Gary Medel se refirió al reciente retiro del fútbol profesional de su excompañero en la selección chilena, Mauricio Isla, dedicándole sentidas palabras tras casi dos décadas compartiendo camarín y concentraciones.

En diálogo con TNT Sports, el zaguero de Universidad Católica no ocultó su nostalgia: "Siento una pena grande, la verdad. Pasé muy buenos momentos con Mauricio, lo conozco desde los 10 años, toda la vida juntos".

Pese a ello, el "Pitbull" respaldó con fuerza la decisión del "Huaso". "Si le hace bien a él para estar con su familia, en paz y tranquilo... Sabemos la carrera extraordinaria que tuvo, así que le deseo lo mejor en lo que viene ahora y que disfrute", añadió el bicampeón de América.

Por otra parte, Medel abordó su actualidad futbolística y sinceró el complejo momento que le ha tocado vivir en la precordillera, marcado por temas físicos y personales.

"He estado con un poco de lesiones y ese tipo de cosas. De la cabeza también un poco complicado, con problemas familiares, pero voy mejorando día a día, preparándome para lo que viene", confesó.

Finalmente, el experimentado futbolista formado en San Carlos de Apoquindo remarcó su compromiso para dejar atrás las complicaciones, con la meta clara de ponerse a punto físicamente y luchar por conseguir nuevos títulos con la camiseta de la UC.