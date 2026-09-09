Valdés: Debemos decirle a EE.UU. que Chile no permite empujones ni faltas de respeto

El excanciller Juan Gabriel Valdés dijo este miércoles en El Primer Café que el Gobierno de José Antonio Kast tiene el desafío de hacer entender al de Donald Trump que "la identidad, la tradición, la historia y las formas" de Chile no aceptan "empujones ni faltas de respeto" en el ámbito de las relaciones internacionales.

El militante socialista analizó esta mañana en Cooperativa los dichos del embajador Brandon Judd respecto al estallido social de 2019: "Nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda", dijo el representante norteamericano en CNN Chile, en otro episodio más de sus inusitadas intervenciones públicas, varias de ellas de tono desafiante e irrespetuoso hacia autoridades nacionales.

"Yo siento que el embajador Judd -con el cual conversé al principio de este Gobierno- siempre tuvo la idea de que la relación debía ser excelente, y yo participo de ese concepto: la relación con Estados Unidos es muy importante para Chile, pero Chile siempre ha mantenido con Estados Unidos una claridad muy grande respecto de cuáles son los intereses de Chile. El problema es cuando esos intereses se desordenan, y creo que el Gobierno actual los ha desordenado", planteó.

"Yo pienso que, en primer lugar, nosotros tenemos que decirle a Estados Unidos que la identidad de nuestro país, la tradición y la historia de nuestro país no permiten ni empujones ni falta de respeto", señaló Valdés.

"Eso es una cosa que los embajadores de Estados Unidos (tradicionalmente) han tenido claro: conozco casos en los que embajadores fueron llamados por los ministros (de Relaciones Exteriores) por teléfono y se les dijo: 'Mire, señor, usted se equivocó de país. Este país no es un un paísito al que usted le puede estar dando empujones'... Y (tras dicho telefonazo) los embajadores cambiaron el concepto, pero para eso necesitan ver autoridad, y creo que eso es lo que está en este momento perdiéndose", advirtió.

"Yo creo que deberíamos hacer un trabajo para convencer a Estados Unidos de que la manera como es Chile, las formas que Chile tiene en política exterior, los aliados que Chile tiene, los clientes que Chile tiene son también importantes para la relación entre Estados Unidos y Chile, y Estados Unidos tiene que valorar a ese Chile y no (seguir pensando en) un Chile imaginario que tiene el presidente Trump o algún político americano en su cabeza. Pero eso es un trabajo diplomático y político de mayor envergadura", planteó el también exembajador en Washington.

El tema de fondo de toda esta controversia es que, para nuestro país, "es nuevo estar trabajando con un Gobierno como el de Trump, y hay muchos políticos chilenos a los que les cuesta entender que en Estados Unidos ha habido una suerte de revolución; que el Estados Unidos que nosotros conocimos no es el que está hoy día, y la manera como trabajamos con ellos y los miramos tiene que absorber esa conciencia", sostuvo.

"Que el Presidente dé instrucciones claras"

Respecto, concretamente, a la entrevista televisiva de Brandon Judd, Juan Gabriel Valdés manifestó "sorpresa": "No me parece bien que el embajador anuncie por la televisión que tiene informes secretos del Gobierno de Estados Unidos para entregar a la Justicia chilena", y además dijo estar "absolutamente cierto de que la policía chilena en su momento debe haber consultado al FBI" sobre el asunto.

Criticó, a la vez, que la Cancillería lo haya citado de inmediato, cuando "ha estado callada en otros temas de enorme importancia para la política exterior de Chile", y es un tema que compete más al "Ministerio de Seguridad, la propia policía chilena o los tribunales".

En esa línea, "a mí me parece que es otra demostración de confusión respecto de cuál es el rol que cumple la Cancillería y cómo debe ser la política exterior de Chile", sostuvo.

Para el exministro, en esta Administración "la Cancillería partió de una hipótesis falsa: que la proximidad ideológica resolvía los problemas políticos", asumiendo erróneamente que "al tener proximidad ideológica el presidente Kast con el presidente Trump o con el presidente Milei, los problemas políticos se arreglaban a ese nivel y no había necesidad de un trabajo (más político) de Cancillería, que se orientó, entonces, a la política económica y a las inversiones, lo que era redundante con una cantidad de organismos en el Estado chileno para eso".

"Recién hoy comienza a percibirse la necesidad de cambiar ese curso, y yo estaría por darle todo el apoyo posible a la Cancillería y al canciller para que cambien ese curso (...) Se requiere de una corrección, que implica (por lo demás) que el Presidente de la República -que es quien lleva la política exterior- dé instrucciones claras y una visión clara de lo que Chile pretende en sus relaciones con el mundo en un momento tan confuso y complejo como el que atravesamos hoy", planteó del diplomático.

Interpelación a Pérez Mackenna: Hubiese sido mejor un diálogo

Consultado sobre la interpelación que enfrentará el 28 de septiembre el ministro Francisco Pérez Mackenna, Valdés contestó: "A mí me parece que hubiese sido mejor un diálogo -reservado en algunos casos y abierto en otros- con la Cámara, el Senado y las comisiones de Relaciones Exteriores", pero la situación actual "se ha dado en buena medida por la forma como el Gobierno ha trabajado los temas, y el desorden que ha habido respecto a la aproximación a la cuestión con Argentina y otras".

Por ejemplo, "no es posible que el presidente de Chile y el presidente de Argentina conversen sobre temas tan serios como los límites en el marco de una conferencia de ultraderecha que trae gente de menor cuantía", opinó.

En el Foro Madrid realizado la semana pasada, "fuera del presidente Milei, era toda (la concurrencia) de menor cuantía, y fue una discusión en la cual, además, Milei insultó a la mitad de los chilenos y a un expresidente de Chile (Salvador Allende). Y después partió a La Moneda a conversar sobre temas que nos preocupan esencialmente, existencialmente a todos los chilenos... creo que hay ahí un muy mal manejo de política exterior, y eso es lo que produce que termine el ministro de Relaciones Exteriores citado al Congreso", concluyó.