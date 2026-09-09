Homicidios cayeron 11,5% en el primer semestre y alcanzaron "niveles similares a los del 2018"

El primer semestre del 2026 se registraron 472 homicidios en Chile, lo que equivale a una disminución del 11,5% respecto al mismo período del año anterior, según informó este miércoles el Ministerio de Seguridad en conjunto con las policías y el Ministerio Público.

El balance oficial reveló que durante los primeros seis meses se contabilizaron 41 crímenes menos que en igual fecha del año pasado, lo que consolida un retroceso sostenido en la tasa de homicidios por tercer año consecutivo en el territorio nacional.

De acuerdo con el desglose entregado por las autoridades, la Región Metropolitana lideró la baja con 21 casos menos en comparación con el registro previo. A este descenso se sumaron otras diez regiones del país.

En contraste con la tendencia general, los homicidios mostraron incrementos en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble y Maule.

El ministro Martín Arrau calificó los resultados como "positivos" y destacó que "estamos llegando a niveles similares a los que teníamos el 2018". (FOTO: ATON)

Respecto al perfil de los delitos, el informe detalló que el 90% de las víctimas correspondió a hombres; mientras que, en cuanto al método de comisión, el uso de armas de fuego continuó como el mecanismo predominante, concentrando el 48,9% del total de los casos reportados.

El informe expuso además un incremento en la proporción de víctimas de nacionalidad extranjera en contraste con el año previo y que el 33% de los homicidios se perpetra durante los fines de semana.

Evaluación ministerial y proyección de cifras

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró el balance, afirmando que se trata de "cifras positivas: Estamos llegando a un 2,3 semestral, sería extrapolable a un 4,6 anual".

"Estamos llegando a niveles similares a los que teníamos el 2018 en términos de homicidios, que es el principal termómetro. Y tener esta tendencia, conservar una tendencia a la baja sostenida, que cada vez que sigue bajando es más difícil sostenerla", afirmo la autoridad.

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió que aun "conservamos problemas importantes (...) como se mostró en la Región Metropolitana; conservamos problemas importantes ahora en la región de Coquimbo, en Valparaíso, en la región de O'Higgins. Seguimos con dificultades en Tarapacá".

De todas maneras, indicó que, "en términos generales, estamos volviendo a la situación en la que nos encontrábamos el 2018 o el 2019 en términos globales. Pero es importante que quienes también ven esta nota sepan que no nos vamos a quedar conformes con aquello. Estamos muy lejos de estar satisfechos".