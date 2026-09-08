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Tópicos: Deportes | Fútbol | Mauricio Isla

"Mi hermano": Arturo Vidal le dedicó sentidas palabras a Mauricio Isla tras su retiro del fútbol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos compartieron en la Roja sub 20, en Juventus y en Colo Colo.
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El mediocampista y capitán de Colo Colo Arturo Vidal le dedicó un posteo en redes a Mauricio Isla, quien ayer lunes anunció su retiro del fútbol profesional.

"Leyenda mi hermano", escribió el bicampeón de América a su compañero de generación junto a una foto donde ambos salen alzando la Copa del Centenario.

Además de ganar juntos los dos recordados títulos con la Roja, Vidal e Isla compartieron en la selección sub 20 que fue tercera en el Mundial de Canadá; en Juventus y en Colo Colo.

 

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