"Mi hermano": Arturo Vidal le dedicó sentidas palabras a Mauricio Isla tras su retiro del fútbol

El mediocampista y capitán de Colo Colo Arturo Vidal le dedicó un posteo en redes a Mauricio Isla, quien ayer lunes anunció su retiro del fútbol profesional.

"Leyenda mi hermano", escribió el bicampeón de América a su compañero de generación junto a una foto donde ambos salen alzando la Copa del Centenario.

Además de ganar juntos los dos recordados títulos con la Roja, Vidal e Isla compartieron en la selección sub 20 que fue tercera en el Mundial de Canadá; en Juventus y en Colo Colo.