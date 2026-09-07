[PERFIL] Mauricio Isla, el "Huaso cósmico" que hizo historia con La Roja

A sus 38 años, Mauricio Isla colgó los botines, poniendo fin a una destacada carrera que incluyó un largo recorrido en el fútbol extranjero y su participación como pilar en la "Generación Dorada" de la selección chilena.

Los inicios: El Mundial sub 20 y el inmediato salto a Europa

Oriundo de Buin, y nacido el 12 de junio de 1988, Isla se formó en las divisiones inferiores de Universidad Católica, con exigentes viajes a San Carlos de Apoquindo para iniciarse como delantero.

Aunque estuvo en la plantilla del primer equipo en 2006, no logró debutar. Sin embargo, sus condiciones le dieron un lugar en La Roja que disputó la Copa Mundial sub 20 2007 en Canadá.

Isla, con el dorsal 3, fue pieza importante para el elenco de José Sulantay que logró un histórico tercer puesto: En aquella campaña dio una asistencia y brilló con un doblete en la goleada 4-0 a Nigeria por cuartos de final. Además, fue capitán en dos partidos.

Sus actuaciones con Chile le valieron ser vendido de inmediato a Udinese de Italia, aunque su estreno como profesional fue con La Roja adulta.

Tres meses antes de sus primeros minutos en Italia, Marcelo Bielsa le dio la confianza a Isla para ser titular en un amistoso contra Suiza en Viena, el 7 de septiembre de 2007. A partir de ahí, el jugador se afianzó como carrilero derecho y una pieza recurrente en la selección.

Con el arribo definitivo de Alexis Sánchez a Udinese en 2008, ambos formaron una gran dupla por su banda, en un equipo liderado también por Antonio Di Natale.

Tras varias campañas destacadas, Isla dio un enorme salto con su fichaje en Juventus a mediados de 2013, siendo compañero de Arturo Vidal. Junto a la "Vecchia Signora" alzó tres títulos de Serie A y tres Supercopas de Italia en dos periodos.

Mundialista adulto con La Roja, el recorrido por Europa y las Copas América

Mauricio Isla fue titular habitual en las míticas Clasificatorias a Sudáfrica 2010, siendo también parte del 11 estelar de Marcelo Bielsa para la cita planetaria.

Incluso, Isla dio la asistencia para el gol de Jean Beausejour en el triunfal debut contra Honduras. Chile llegaría hasta octavos de final, despidiéndose con un 0-3 a manos Brasil.

A nivel de clubes, Isla tuvo varias paradas en Europa: Queens Park Rangers de la Premier League, donde coincidió con Eduardo Vargas (2014/15), Olympique de Marsella (2015/16), Cagliari (2016/17) y Fenerbahce (2017-2020). Sin lograr trofeos, sí continuó como protagonista con La Roja.

El carrilero derecho también fue clave para Jorge Sampaoli en el esquema que llegó al Mundial de Brasil 2014, donde solo los penales ante Brasil pudieron frenar al equipo que eliminó a la España campeona en fase de grupos.

Aquella "Generación Dorada" continuó con su altísimo nivel y al año siguiente, nada menos que en Chile, rompió más de un siglo de frustraciones con la obtención de la Copa América ante Argentina en la final.

Isla fue vital y protagonizó uno de los momentos icónicos de la campaña: Anotó el mítico gol para vencer a Uruguay 1-0 en cuartos de final, en el minuto 81 de un friccionado encuentro.

La alegría no quedó ahí, pues el bicampeonato llegó en 2016 con la conquista de la Copa América Centenario en Estados Unidos, nuevamente a costa de Argentina en la tanda de penales.

La recta final: A Sudamérica con la Libertadores

Luego de su largo andar por el "Viejo Continente", el subcampeonato de la Copa Confederaciones 2017 y la dura ausencia de Rusia 2018, Mauricio Isla llegó por primera vez al fútbol sudamericano en 2020 para jugar por Flamengo.

Isla estuvo hasta mediados de 2022 con el "Mengao", pues fichó por Universidad Católica para defender los colores del equipo que lo formó. Pese a aquello, el "Huaso" ganó la Libertadores de ese año con Flamengo, ya que disputó la primera mitad del torneo. También alzó un Brasileirao, una Copa de Brasil y una Supercopa de Brasil.

El paso por la UC fue complejo, debido a las críticas por su rendimiento y algunos viajes "flash" al extranjero mientras los resultados causaban molestia en los hinchas. En la mitad de 2023 partió a Independiente de Avellaneda.

Luego, para el segundo semestre de 2024, recaló en Colo Colo y celebró el Campeonato Nacional y Supercopa junto al "Cacique", aunque al año siguiente fue parte del turbulento centenario que dejó a los albos con las manos vacías y más de un dolor de cabeza.

Con su último partido junto a La Roja en septiembre de 2024, en las amargas Clasificatorias para el Mundial 2026, y contrato finalizado en Colo Colo, Isla entrenó por su cuenta alrededor de nueve meses antes de colgar los botines como agente libre, justo a 19 años desde su estreno como profesional.

Así, cuulmina la gran carrera de Mauricio Aníbal Isla Isla, un trotamundos que hizo historia como elemento crucial en el andamiaje de la "Generación Dorada" que marcó a fuego al balompié nacional con el bicampeonato de América, dos Mundiales disputados y un podio sub 20.