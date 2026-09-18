[VIDEO] ¡La cueca del Huaso! Mauricio Isla se lució bailando con Emily Matute en Fiestas Patrias

Mauricio Isla, histórico bicampeón de América con La Roja, ratificó su apodo de "Huaso" y se lució mostrando sus mejores pasos de cueca, bailando con su novia, la venezolana Emily Matute, en Fiestas Patrias.

Fue Matute quien compartió el registro de la cueca en sus redes sociales, con la música de "La Consentida" de fondo, y explicó que está aprendiendo los pasos de nuestro baile nacional.

"Todavía estoy aprendiendo los pasos jajaja, pero las ganas y el cariño por esta tierra me sobran. Qué lindo celebrar a Chile ¡Felices Fiestas Patrias! Que este 18 se baile y se disfrute", escribió Matute en sus historias de Instagram, etiquetando al exfutbolista.