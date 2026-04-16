Fracasó el remate de la casa de Mauricio Pinilla: Se volverá a subastar a la mitad de su precio

El remate de la lujosa casa del exfutbolista Mauricio Pinilla, ubicada en el exclusivo sector de Chicureo (comuna de Colina), no logró concretarse y el proceso fue declarado desierto por falta de interesados.

La propiedad, cuyo valor mínimo inicial estaba fijado en 36.041 UF (cerca de 1.500 millones de pesos), no recibió ofertas formales durante la subasta organizada por la consultora Colliers, esto en el marco de una liquidación de bienes ordenada por el 15° Juzgado Civil de Santiago.

"A pesar de que hubo mucho interés en la casa, finalmente no hubo postores. La nueva fecha del remate fue fijada para el próximo 7 de mayo en las dependencias de Colliers", explicó Sebastián Billwiller, subgerente del Área de Remates de la firma, a El Mercurio.

El ejecutivo añadió que el inmueble saldrá con "un valor mínimo muy atractivo para las características de la propiedad, lo que convierte el proceso en una verdadera oportunidad inmobiliaria".

Para este segundo intento, el proceso se realizará con una rebaja significativa que reducirá el precio mínimo a la mitad del valor original, en un intento directo por asegurar su venta.

La vivienda se encuentra al interior del sector Las Brisas de Chicureo, una zona reconocida por su alta seguridad y residencias de alto estándar.

Desde la consultora detallaron que la casa cuenta con un terreno de más de 3.300 metros cuadrados y 500 metros cuadrados construidos.

En su distribución consta de dos pisos, cinco dormitorios y cuatro baños (más pieza de servicio). Además, cuenta con hall principal con piso de mármol, ventanales termopanel, y sistema de calefacción por losa radiante y caldera.

En cuanto a sus exteriores y espacios comunes, la propiedad incluye un quincho cerrado, piscina, un amplio jardín con paisajismo y vista a la cancha de golf, destacando por sus "terminaciones de alto estándar y sofisticado diseño".