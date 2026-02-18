Despidos por necesidad de la empresa subieron 7,2% en 2025: CUT acusa abuso de la causal

Los despidos por la causal de "necesidad de la empresa" aumentaron 7,2% en 2025, cifra que según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), "es profundamente alarmante y reflejan una crisis profunda".

Las desvinculaciones llegaron a un 18,6% durante diciembre, lo que equivale a 498 mil personas y constituye el mayor número desde 2020, en medio de la pandemia.

"Es lamentable observar cómo la utilización indiscriminada de esta causal fomenta la precarización, facilitando que la recuperación del empleo sea mediante jornadas de tiempo parcial", criticó el consejero nacional de la CUT, Juan Carlos Riquelme.

"Esto no solo impide que las y los trabajadores gocen de estabilidad, sino que vulnera directamente la seguridad social. Las cifras actuales son alarmantes y reflejan una crisis profunda", lamentó.

"En promedio, un trabajador demora siete meses en encontrar un nuevo empleo, generando graves consecuencias económicas y sociales para las familias del país", afirmó Riquelme.

Por su parte, el académico y director del Centro de Estudios de la Universidad Católica, David Bravo, señaló que estos despidos están más ligados al 8% de tasa de desocupación y que están provocando una especie de desempleo crónico.