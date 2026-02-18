Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.8°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Trabajo | Cesantía

Despidos por necesidad de la empresa subieron 7,2% en 2025: CUT acusa abuso de la causal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las desvinculaciones por esta razón llegaron al 18,6% durante diciembre, lo que equivale a 498 mil personas y constituye el mayor número desde 2020, en medio de la pandemia.

"Su uso indiscriminado fomenta la precarización y se vulnera la seguridad social. Las cifras actuales son alarmantes y reflejan una crisis profunda", lamentó el gremio.

Despidos por necesidad de la empresa subieron 7,2% en 2025: CUT acusa abuso de la causal
 ATON (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los despidos por la causal de "necesidad de la empresa" aumentaron 7,2% en 2025, cifra que según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), "es profundamente alarmante y reflejan una crisis profunda".

Las desvinculaciones llegaron a un 18,6% durante diciembre, lo que equivale a 498 mil personas y constituye el mayor número desde 2020, en medio de la pandemia. 

"Es lamentable observar cómo la utilización indiscriminada de esta causal fomenta la precarización, facilitando que la recuperación del empleo sea mediante jornadas de tiempo parcial", criticó el consejero nacional de la CUT, Juan Carlos Riquelme. 

"Esto no solo impide que las y los trabajadores gocen de estabilidad, sino que vulnera directamente la seguridad social. Las cifras actuales son alarmantes y reflejan una crisis profunda", lamentó.

"En promedio, un trabajador demora siete meses en encontrar un nuevo empleo, generando graves consecuencias económicas y sociales para las familias del país", afirmó Riquelme.

Por su parte, el académico y director del Centro de Estudios de la Universidad Católica, David Bravo, señaló que estos despidos están más ligados al 8% de tasa de desocupación y que están provocando una especie de desempleo crónico.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada