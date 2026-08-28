Pinilla criticó a Gago: "Sus declaraciones son medias chantas"

Mauricio Pinilla, exdelantero de Universidad de Chile, cuestionó los recientes dichos de Fernando Gago, DT del cuadro laico, quien no se bajó de la pelea por el título a pesar de estar a 13 puntos de Colo Colo, líder absoluto de la Liga de Primera.

"La realidad es que la U tiene que pelear por el Chile 2. Sus declaraciones son medias chantas, pero me gusta mucho como entrenador y ojalá siga el otro año. Pero no me gusta que engañe al hincha, no somos giles", señaló Pinilla en su rol de comentarista en ESPN.

El exatacante añadió que: "No es cosa de ser crítico, es no ser tonto ni engañar a la gente. Ganar todos los partidos no te significa nada. El rival tiene que perder seis partidos y no los ha perdido en todo el año".

Pese a las declaraciones, "Pinigol" destacó que "la U ha demostrado mejorar, me encanta Gago y lo que ha logrado", aunque admitió que "este año no estuvimos en paridad de condiciones para pelear el torneo".

Finalmente, Pinilla se mostró optimista por el futuro del conjunto azul: "Vamos a pelear por el Chile 2, vamos a hacer una buena Libertadores, prepararnos bien para el otro año y pelear en las mismas condiciones el campeonato. El otro año, te puedo asegurar que la U pelea el torneo".