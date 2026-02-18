Síguenos:
Deportes | Fútbol | Melipilla

Segunda sala del Tribunal confirmó descenso de Melipilla al fútbol amateur

Redacción Cooperativa

La ANFA deberá programar partido de Lota Schwager y Comunal Cabrero para disputar un cupo a Segunda División.

Segunda sala del Tribunal confirmó descenso de Melipilla al fútbol amateur
La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó la pérdida de categoría de Deportes Melipilla, ratificando el falló de la primera instancia que condenó a los "potros" a bajar al fútbol amateur.

Melipilla perdió la categoría y descendió en la Segunda División por una denuncia de la Unidad de Control Financiero de la ANFP por sueldos impagos de cuatro futbolistas en noviembre de 2025.

Los jugadores afectados fueron Valentín Demateis, Esteban Flores, Erick Millalen y Matías Rodríguez.

Con este veredicto, la Asociación Nacional de de Fútbol Amateur (ANFA) deberá programar un partido definitorio entre Lota Schwager y Comunal Cabrero para disputar un cupo de ascenso a la Segunda División.

