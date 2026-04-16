Angel Guillermo Hoyos afirmó que dirigir a Messi es "algo extraordinario"

El nuevo entrenador de Inter Miami, el argentino Guillermo Hoyos, afirmó que dirigir a Lionel Messi es "algo extraordinario" y se mostró muy agradecido por su nuevo rol, evitando entrar en polémicas sobre la sorpresiva renuncia de su predecesor en el cargo, Javier Mascherano.

"Estar con el mejor jugador de la historia es algo extraordinario dentro de un campo, estoy muy agradecido", expresó el técnico, quien asumió la conducción del primer equipo tras ejercer como director deportivo de la misma institución. Además, destacó la relación de amistad que guarda con el capitán de la selección argentina.

Sobre la resolución de Mascherano de dejar el banquillo, Hoyos indicó que le está profundamente agradecido por sus enseñanzas y por llevar al club a lograr la primera MLS Cup de su historia. "Son decisiones personales y uno no puede entrar. Mascherano dio muchísimo acá, es campeón de la MLS, nos dio un título", señaló.

Finalmente, el adiestrador definió a Inter Miami como "uno de los diez mejores clubes del mundo" y remarcó que tiene "una proyección muy alta". Su debut llegará en un momento de presión, ya que el equipo marcha tercero en la Conferencia Este tras sumar 12 puntos en siete jornadas y viene de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.