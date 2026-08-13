Casemiro destacó el compromiso de Lionel Messi tras la muerte de su padre: "Es un ejemplo"

El mediocampista brasileño Casemiro, reciente incorporación de Inter Miami, elogió a su compañero Lionel Messi y destacó su compromiso con el equipo después de que el delantero argentino se pusiera a disposición para enfrentar a León por la Leagues Cup tras el fallecimiento de su padre.

"Es un ejemplo. Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tuvo un compromiso no solo con los jugadores, sino con el club, que fue increíble; nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos es que darle las gracias por estar aquí", afirmó Casemiro tras la derrota 3-2.

Messi disputó los segundos 45 minutos del encuentro pese a que aún no se había reincorporado normalmente a los trabajos de Inter Miami después de viajar a Argentina junto a su familia. Casemiro sostuvo que este tipo de acciones explican por qué el argentino es "uno de los mejores de la historia, si no el mejor".

La presencia del capitán argentino no evitó la eliminación de Inter Miami de la Leagues Cup. "Es difícil, sobre todo cuando se pierde, pero sabemos que tenemos que seguir creciendo", expresó Casemiro, cuyo equipo tendrá ahora como principal objetivo la lucha por la MLS Cup.