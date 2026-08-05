Columbus Crew oficializó el fichaje de Gonzalo Tapia

Columbus Crew oficializó este miércoles la incorporación del delantero chileno Gonzalo Tapia, quien dejó Sao Paulo para continuar su carrera en la Major League Soccer de Estados Unidos.

El conjunto norteamericano confirmó que el atacante formado en Universidad Católica llegó mediante un préstamo vigente hasta la temporada Sprint 2027 de la MLS.

Columbus Crew le dio la bienvenida a Gonzalo Tapia

"Bienvenido a Black & Gold, Gonzalo. Columbus Crew adquirió al delantero Gonzalo Tapia desde Sao Paulo, del Campeonato Brasileño de Serie A, mediante un préstamo hasta la temporada Sprint 2027 de la MLS", publicó el club en sus redes sociales.

De esta manera, el futbolista nacional inició una nueva etapa en el extranjero después de su paso por el fútbol brasileño, donde defendió la camiseta de São Paulo.

El club destacó las cualidades del delantero chileno

Desde Columbus Crew, Issa Tall valoró la llegada del atacante y destacó las características que puede entregar al equipo durante la competencia.

"Es un jugador talentoso y trabajador que aporta calidad y competencia a nuestro ataque", expresó.

"Creemos que posee las cualidades para generar un impacto inmediato en el equipo. Nos entusiasma dar la bienvenida a Gonzalo a Columbus y esperamos integrarlo al grupo y ver los aportes que realizará", añadió.