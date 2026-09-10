¿Cuándo y dónde ver a CF Montreal de Alexis ante Colorado Rapids en la MLS?

CF Montreal, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, visita este sábado a Colorado Rapids, en una nueva fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS).

El duelo está programado para el sábado 12 de septiembre a las 22:30 horas (01:30 GMT) en el Dick's Sporting Goods Park en Commerce City, y sólo tendrá transmisión por streaming, en la plataforma Apple TV.

El conjunto canadiense viene de perder ante Charlotte FC y está en el último lugar de la Conferencia Este de la MLS, por lo que intentará conseguir los puntos para salir del fondo.

Colorado Rapids, por su lado, está séptimo en la Conferencia Oeste y está en la lucha por clasificar a los play-offs del torneo.

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