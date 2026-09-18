¿Cuándo y dónde ver a CF Montreal de Alexis ante Columbus Crew de Gonzalo Tapia en la MLS?

CF Montreal, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, recibe este sábado a Columbus Crew, club donde juega el también nacional Gonzalo Tapia, en una nueva fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS).

El duelo está programado para el sábado 19 de septiembre a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Saputo Stadium en Montreal, Canadá, y sólo tendrá transmisión por streaming, en la plataforma Apple TV.

El conjunto de "Maravilla" viene con un gran impulso anímico. Pese a estar último con la Conferencia Este de la MLS, a mediados de semana clasificó a la final del Campeonato Canadiense, con un triunfo sobre Vancouver Whitecaps.

Columbus Crew, por su lado, tiene un panorama similar al de Montreal, ya que está penúltimo en el Este, lejos de la zona de play-offs.

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