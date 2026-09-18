Adolescente de 14 años murió tras chocar en motocicleta no inscrita en San Bernardo

Un adolescente de 14 años falleció durante la tarde de este viernes tras protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía una motocicleta por la capitalina comuna de San Bernardo.

El hecho se produjo cerca de las 13:00 horas, en la intersección de calle Santa Mercedes con pasaje La Cumbre, punto donde se concentró el operativo de los servicios de urgencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, el menor de edad transitaba a bordo de la moto cuando, por causas que aún se indagan, perdió el control de la máquina e impactó a gran velocidad contra una reja perimetral del sector residencial.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) permanece a cargo de las pericias para esclarecer lo ocurrido. (FOTO: ATON)

Tras la alerta de los vecinos, concurrieron unidades de emergencia y especialistas del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con el fin de estabilizar al adolescente, quien presentaba lesiones de extrema gravedad.

A pesar del despliegue de los equipos médicos en la vía pública, el joven de 14 años perdió la vida en el mismo sitio del suceso debido a la gravedad de las heridas provocadas por la colisión.

Con el avance de las diligencias, se constató además que la motocicleta involucrada en el choque no se encontraba inscrita en los registros oficiales.

El Ministerio Público instruyó que las diligencias para determinar la dinámica exacta del impacto queden en manos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.