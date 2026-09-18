Tragedia en Pitrufquén: INDH ofició a Senama, Seremi de Salud y Municipio

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ofició al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), a la Seremi de Salud de La Araucanía y a la Municipalidad de Pitrufquén con el fin de esclarecer las condiciones de funcionamiento de la residencia donde murieron 16 adultos mayores producto de un incendio.

La determinación del organismo busca reunir todos los antecedentes administrativos, sanitarios y municipales sobre el recinto siniestrado para determinar la existencia de eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales de los residentes afectados.

Cuestionamiento al abandono y la clandestinidad

El jefe de la sede regional del INDH en La Araucanía, Federico Aguirre, enfatizó que "la tragedia vivida devela la situación de abandono de la que son objeto muchas personas mayores, respecto de quienes el Estado tiene el deber de garantizar condiciones de vida digna".

"Revela igualmente, una realidad que como sociedad no hemos sido capaces de encarar adecuadamente, en cuanto a la existencia de numerosas residencias para el cuidado de personas mayores que funcionan completamente al margen de la legalidad", afirmó.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos activó una serie de oficios formales tras el siniestro en la residencia de larga estadía en La Araucanía. (FOTO: ATON)

Desde el INDH recordaron que, ya en su Informe Anual de 2018, se recomendó con urgencia al Estado chileno implementar un plan para detectar establecimientos de larga estadía ilegales, sancionar abusos y favorecer la regularización de aquellos que garanticen condiciones dignas, sustentado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ratificada por el país en 2017.

Requerimientos dirigidos a Senama y Salud

En el oficio derivado al Senama, el instituto demandó un catastro de las residencias que operan sin autorización sanitaria en la región, así como el desglose de denuncias y medidas aplicadas entre 2024 y 2026.

De forma específica, el organismo consultó al servicio si mantenía denuncias o registros de irregularidades vinculadas a la residencia afectada en Pitrufquén, además de solicitar las medidas de contención y reubicación adoptadas con las personas que sobrevivieron al fuego.

Esta acción busca establecer eventuales vulneraciones a las garantías fundamentales de las víctimas y sobrevivientes. (FOTO: ATON)

Por su parte, el requerimiento enviado a la Seremi de Salud exige conocer si el establecimiento contaba con resolución sanitaria vigente, el historial de fiscalizaciones realizadas en el inmueble, y el detalle de sumarios sanitarios iniciados entre 2024 y 2026 contra hogares de ancianos en la zona.

Rol de la Municipalidad de Pitrufquén

En cuanto al municipio local, el INDH solicitó formalmente informar si existía conocimiento previo sobre anomalías en el funcionamiento de este Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

La petición incluye el envío de copias de oficios, alertas vecinales o denuncias tramitadas, especificando fechas y medidas adoptadas por el gobierno comunal frente a dichas advertencias.

Finalmente, el INDH requirió aclarar si la residencia recibía subvenciones o aportes económicos municipales, si mantenía convenios con la Oficina de Adulto Mayor y si inspectores locales fiscalizaron alguna vez el pago o posesión de patente comercial.