¿Cuándo y dónde ver a CF Montreal de Alexis Sánchez ante Philadelphia Union en la MLS?
El equipo del chileno intentará levantarse tras la humillante derrota con Inter Miami.
El equipo del chileno intentará levantarse tras la humillante derrota con Inter Miami.
CF Montreal, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, enfrentará este sábado a Philadelphia Union, en la fecha 23 de la MLS.
El duelo está programado para las 19:30 horas (23:30 GMT) en el Subaru Park, en Chester, y tendrá transmisión solo por streaming, en la plataforma Apple TV.
El conjunto canadiense está lejos de la zona de play-offs en la Conferencia Este e intentará sacudirse de la humillante derrota por 7-1 que sufrió la semana pasada ante Inter Miami, el equipo de Lionel Messi.
Los locales, por su lado, vienen de ganar a New Yord Red Bulls y con un triunfo pueden meterse en la zona de play-offs, dependiendo de los otros resultados de la fecha.
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