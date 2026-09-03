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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

¿Cuándo y dónde ver a CF Montreal de Alexis Sánchez ante Philadelphia Union en la MLS?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno intentará levantarse tras la humillante derrota con Inter Miami.

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CF Montreal, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, enfrentará este sábado a Philadelphia Union, en la fecha 23 de la MLS.

El duelo está programado para las 19:30 horas (23:30 GMT) en el Subaru Park, en Chester, y tendrá transmisión solo por streaming, en la plataforma Apple TV.

El conjunto canadiense está lejos de la zona de play-offs en la Conferencia Este e intentará sacudirse de la humillante derrota por 7-1 que sufrió la semana pasada ante Inter Miami, el equipo de Lionel Messi.

Los locales, por su lado, vienen de ganar a New Yord Red Bulls y con un triunfo pueden meterse en la zona de play-offs, dependiendo de los otros resultados de la fecha.

Todos los detalles los podrás seguir junto a Cooperativa.cl.

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