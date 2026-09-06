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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

¿Cuándo y dónde ver al Montreal de Alexis ante Charlotte FC en la MLS?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra del tocopillano jugará de local tras una fatal caída como forastero.

¿Cuándo y dónde ver al Montreal de Alexis ante Charlotte FC en la MLS?
 CF Montreal
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CF Montreal, con los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier entre sus filas, buscará lavar sus heridas recibiendo a Charlotte FC en el marco de la MLS.

La escuadra canadiense saltará a la cancha este miércoles 9 de septiembre a las 20:30 horas de Chile (23:30 GMT), con transmisión de la plataforma Apple TV.

Montreal viene de tres derrotas al hilo, siendo la última un 2-0 como forastero ante Philadelphia Union.

En la tabla, Montreal es colista de la Conferencia Este con 21 puntos, a seis de —justamente— Philadelphia, que cierra la zona de repechaje a play-offs.

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