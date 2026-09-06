¿Cuándo y dónde ver al Montreal de Alexis ante Charlotte FC en la MLS?
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La escuadra del tocopillano jugará de local tras una fatal caída como forastero.
La escuadra del tocopillano jugará de local tras una fatal caída como forastero.
CF Montreal, con los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier entre sus filas, buscará lavar sus heridas recibiendo a Charlotte FC en el marco de la MLS.
La escuadra canadiense saltará a la cancha este miércoles 9 de septiembre a las 20:30 horas de Chile (23:30 GMT), con transmisión de la plataforma Apple TV.
Montreal viene de tres derrotas al hilo, siendo la última un 2-0 como forastero ante Philadelphia Union.
En la tabla, Montreal es colista de la Conferencia Este con 21 puntos, a seis de —justamente— Philadelphia, que cierra la zona de repechaje a play-offs.