DT de Inter Miami se perderá duelo ante Montreal de Alexis por castigo

La MLS castigó con una fecha de suspensión al técnico argentino Guillermo Hoyos por reiterados incumplimientos de la normativa sobre el inicio de los partidos, por lo que no podrá dirigir a Inter Miami este sábado ante CF Montreal de Alexis Sanchez.

La competición norteamericana explicó que todos los clubes deben estar en el terreno de juego y preparados para comenzar tanto la primera como la segunda mitad a la hora establecida.

"Los clubes y entrenadores de la MLS están sujetos a multas progresivas y a la suspensión del entrenador por infracciones reiteradas, según lo estipulado en la normativa de la Liga", señaló la organización en un comunicado.

Además de la suspensión, Hoyos e Inter Miami recibieron una multa económica por infringir esta política, especialmente en los regresos desde los vestuarios después del descanso, aunque la MLS no informó el monto de la sanción.

El castigo llega en un momento complicado para el cuadro de Florida, que no consiguió triunfos durante el último mes en la liga y además quedó eliminado de la Leagues Cup.

En su presentación más reciente, Inter Miami cayó por 2-1 frente a Toronto, conjunto que había ganado apenas uno de sus anteriores 14 encuentros.

Pese a su mala racha, el equipo liderado dentro de la cancha por Lionel Messi se mantiene segundo en la Conferencia Este con 40 puntos, aunque quedó a 10 unidades de Nashville, líder de la clasificación y que lo derrotó 4-1 hace dos semanas.