El debut de Lewandowski tendrá que esperar: Duelo de Chicago Fire ante Vancouver fue suspendido

El debut de Robert Lewandowski en Chicago Fire se vio pospuesto debido a la suspensión del encuentro contra Vancouver Whitecaps, que estaba estipulado para este jueves a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Soldier Field de Chicago.

Según un comunicado del club, el duelo y el concierto de la banda Two Friends, que iba a ocurrir tras el final del cotejo fue aplazado por la mala calidad del aire en el área, debido al humo que llegó a la ciudad por los incendios forestales en Ontario, Canadá.

El humo generado por el siniestro se desplazó hacia el estado de Illinois, empeorando la condición del aire y motivando la suspensión del encuentro, que según la institución, fue consultada con "expertos locales de salud, MLS, Vancouver Whitecaps y la ciudad de Chicago".

En el mismo escrito, se detalló que el encuentro se jugará el martes 6 de octubre, postergando el enfrentamiento de Lewandowski contra el alemán Thomas Muller, con quien compartió entre 2014 y 2022 en Bayern Munich.

Pese a esto, el estreno del artillero polaco podrá darse ante Inter Miami el miércoles 22 de junio, cuadro que no tendrá a Lionel Messi, pero contará con Luis Suárez.