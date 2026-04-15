Extécnico de la U asumirá en reemplazo de Mascherano en Inter Miami

El extécnico de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, tomará la dirección técnica de Inter Miami, club donde milita el astro argentino Lionel Messi, luego de la sorpresiva renuncia de Javier Maschareno al cargo.

"Guillermo Hoyos lidera su primera sesión de práctica como nuevo técnico, con el equipo enfocado en el próximo partido ante Colorado", anunció el club junto a un set de fotos del entrenador que logró ser campeón con los azules en el Clausura de 2017.

Hoyos era parte del cuerpo técnico de las "Garzas" y esta será su 18ª experiencia como entrenador principal tras pasar por equipos de España, Grecia, Chipre, Bolivia, Argentina y México.