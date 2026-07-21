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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

Guillermo Hoyos aseguró que Messi descansará el tiempo que necesite antes de volver a Inter Miami

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El entrenador del elenco de Florida expresó que lo que más necesitan ahora "es descansar".

Guillermo Hoyos aseguró que Messi descansará el tiempo que necesite antes de volver a Inter Miami
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El técnico de Inter Miami, Angel Guillermo Hoyos, aclaró este martes que Lionel Messi y Rodrigo de Paul, ambos finalistas del Mundial con Argentina, descansarán el tiempo que consideren necesario antes de reincorporarse a la disciplina del equipo de Florida, y evitó dar una fecha fija para su vuelta.

"Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar", dijo el técnico argentino a los medios antes del entrenamiento del Inter Miami.

"Van a estar (fuera) el tiempo que tengan que estar", sentenció el otrora técnico de Universidad de Chile.

Messi y De Paul fueron los dos únicos jugadores de la Major League Soccer (MLS) que alcanzaron la final el pasado domingo, en la que España ganó a Argentina (1-0), y ninguno de ellos regresó anoche junto a sus compañeros en el avión que llevó a gran parte de la expedición albiceleste a Argentina.

El '10' voló este martes a su natal Rosario en un avión privado, dos días después de caer en la final contra España, y, de acuerdo a medios locales, se quedará allí durante los próximos días junto a sus familiares para unas vacaciones antes de incorporarse a los entrenamientos del Inter Miami.

El equipo de Florida se enfrenta este miércoles a Chicago Fire del polaco Robert Lewandoswki en el primer partido de liga desde el receso por el Mundial, que la MLS llevó a cabo entre el 25 de mayo y el 16 de julio.

La FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas profesionales, pide que los jugadores dispongan de 21 días libres después de cada temporada, aunque no está claro si esta regla se aplica a la MLS, que ya había comenzado antes del Mundial, o si los jugadores se acogerán a ello.

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