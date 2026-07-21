PDG no garantiza votos para la megarreforma y defiende rechazo de artículos para ir a Comisión Mixta

La votación de la denominada megarreforma en la Cámara de Diputados sigue en un punto de incertidumbre, especialmente por la postura del Partido de la Gente (PDG), cuyos votos son considerados cruciales para el Ejecutivo.

En conversación con El Primer Café de Cooperativa, la presidenta del PDG, Denisse Catalán, advirtió que aún no existe una garantía de apoyo total y que el bloque planea rechazar artículos específicos para perfeccionarlos en instancias posteriores.

Catalán enfatizó que el rechazo a ciertos puntos, como Sala Cuna o la franquicia Sence, no busca eliminar los beneficios, sino forzar una revisión técnica.

"Los diputados consideraron que hay artículos que deben mejorarse en la Comisión Mixta y por eso deben rechazarse. Es un tema de mejorarlo, y eso es lo que tiene que entender la ciudadanía y la gente. (...) Es muy probable que de la Comisión Mixta pueda salir un texto mejor y pueda salir incluso mejorado para la gente", explicó.

La polémica por la "negociación" del IVA

Consultada sobre la urgencia que el Gobierno otorgó al proyecto de devolución de IVA en medicamentos y pañales -una demanda del PDG- a cambio de su voto a favor en la idea de legislar, Catalán rechazó la tesis de una transacción política.

"El Gobierno aquí, al poner urgencia al proyecto que termina siendo una devolución del IVA a los medicamentos y a los pañales, no es que le esté haciendo un favor al PDG. Aquí lo que nosotros estamos buscando es un beneficio a la gente, a la clase media y clase media emergente que se ven muy estresados", sostuvo.

Pese a este avance, la dirigente declinó comprometer el voto en bloque para la jornada de hoy, apelando a la autonomía de sus parlamentarios. "Ningún conglomerado podría garantizar nada. Yo sé que ahora los diputados se reunirían incluso durante la sesión para poder ver los últimos puntos y todo puede ir variando. (...) Quizás van a haber algunos diputados que ocupen su 'green card' para votar distinto".