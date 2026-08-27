Inter Miami oficializó a "Kily" González como sucesor de Angel Hoyos en la banca

Inter Miami anunció este jueves el fichaje del argentino Cristian "Kily" González como su nuevo entrenador, en sustitución de su compatriota Angel Guillermo Hoyos, quien dejará el cargo sumido en una crisis de resultados.

González se encontraba sin equipo desde que dejó Platense en octubre de 2025.

El exjugador de Real Zaragoza, Valencia e Inter Milán, entre otros equipos, asumirá las riendas "una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes", explicó en un comunicado Inter Miami.

Hasta entonces, Hoyos continuará sentándose en la banca, agregó el club, sin aclarar cuál será el futuro del actual técnico.

Hoyos asumió el cargo el pasado abril después de que Javier Mascherano, el entrenador con el que Inter Miami conquistó la última MLS Cup, renunciara por motivos personales.

Hoyos, director deportivo del club antes de la marcha de Mascherano, comenzó con una buena racha de triunfos, pero los resultados empeoraron en el último mes, con cinco partidos al hilo sin ganar.

El exDT de Universidad de Chile no podrá despedirse de su público este sábado ante CF Montreal, equipo de Alexis Sánchez, ya que la MLS le sancionó con un partido por incumplir reiteradamente la política de inicio tardío de partidos de la liga.

El partido entre Inter Miami y CF Montreal está programado para este sábado a las 19:30 horas (23:30 GMT) y lo podrás seguir en Cooperativa.cl.