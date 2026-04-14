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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

Javier Mascherano renunció a la dirección técnica de Inter Miami

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Jefecito" optó por dejar el club tras ser campeón de la MLS en la temporada pasada.

Javier Mascherano renunció a la dirección técnica de Inter Miami
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El técnico argentino Javier Mascherano dejó de ser el técnico de Inter Miami, elenco donde milita su compatriota Lionel Messi, luego de presentar su renuncia al equipo de la MLS.

"Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF. En primer lugar, quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables", manifestó el entrenador en los canales oficiales del equipo.

"También quiero agradecer al hincha y a toda La Familia de Inter Miami, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el Club seguirá cosechando éxitos en el futuro", añadió Mascherano, quien dirigió al club en su primer éxito en la MLS, en 2025.

 

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