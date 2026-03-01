Inter Miami venció por 4-2 a Orlando City este domingo en Inter&Co Stadium para conseguir su primer triunfo de la temporada en Estados Unidos. El futbolista argentino Lionel Messi anotó dos goles para el conjunto que dirige el técnico trasandino Javier Mascherano, quien dispuso el ingreso del joven delantero Mateo Silvetti para asegurar la remontada en el denominado Clásico de Florida tras un inicio defensivo irregular que permitió las anotaciones de Marco Pasalic y el atacante argentino Martín Ojeda para el cuadro local.

