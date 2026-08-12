Messi regresó a las canchas con Inter Miami tras la muerte de su padre y recibió emocionante ovación

El argentino Lionel Messi regresó a las canchas tras la muerte de su padre, Jorge Messi, y recibió una emocionante ovación en el Nu Stadium, durante el duelo de Inter Miami y Club León en la Leagues Cup.

Messi, quien asistió al funeral de su padre el pasado domingo, fue suplente este miércoles e ingresó con la jineta de capitán en el inicio del segundo tiempo.

Cuando Messi se paró al borde de la cancha, los hinchas de los dos equipos aplaudieron y ovacionaron con todo, expresando su cariño al crack trasandino.

El retorno de Messi a la cancha ocurre en la misma jornada en donde el jugador publicó una desgarradora carta por el fallecimiento de su papá.