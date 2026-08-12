Messi regresó a las canchas con Inter Miami tras la muerte de su padre y recibió emocionante ovación
El argentino entró en el segundo tiempo del partido en la Leagues Cup ante Club León.
El argentino entró en el segundo tiempo del partido en la Leagues Cup ante Club León.
El argentino Lionel Messi regresó a las canchas tras la muerte de su padre, Jorge Messi, y recibió una emocionante ovación en el Nu Stadium, durante el duelo de Inter Miami y Club León en la Leagues Cup.
Messi, quien asistió al funeral de su padre el pasado domingo, fue suplente este miércoles e ingresó con la jineta de capitán en el inicio del segundo tiempo.
Cuando Messi se paró al borde de la cancha, los hinchas de los dos equipos aplaudieron y ovacionaron con todo, expresando su cariño al crack trasandino.
El retorno de Messi a la cancha ocurre en la misma jornada en donde el jugador publicó una desgarradora carta por el fallecimiento de su papá.