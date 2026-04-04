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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

Nueva casa en la MLS: Inter Miami inauguró el Nu Stadium

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El recinto cuenta con capacidad para 26 mil espectadores

Nueva casa en la MLS: Inter Miami inauguró el Nu Stadium
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Jorge Mas, propietario de Inter Miami, inauguró este sábado el Nu Stadium en una ceremonia que marcó el estreno oficial del nuevo recinto del club de Florida.

La franquicia que lidera el exfutbolista David Beckham tuvo a todos los directivos reunidos en la previa a su encuentro ante Austin FC, por la sexta jornada de la MLS.

Con capacidad para 26 mil espectadores, incluidos palcos de lujo con vistas al túnel de vestuarios, el club prevé que los ingresos por taquilla aumenten más del 30 por ciento con respecto a los registrados el año pasado en el Chase Stadium.

Además, el recinto decidió rendir un homenaje a Lionel Messi incluyendo la Tribuna "Leo Messi", debido a que el astro argentino es el máximo goleador y asistente en la historia del club.

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