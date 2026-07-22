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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Arquero de Inter Miami provocó un autogol tras un tremendo blooper ante Chicago Fire

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino Rocco Novo Ríos no controló un pase y permitió que entrara en el arco.

[VIDEO] Arquero de Inter Miami provocó un autogol tras un tremendo blooper ante Chicago Fire
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El argentino Rocco Novo Ríos, arquero de Inter Miami, protagonizó un tremendo blooper este miércoles y permitió un autogol en el partido contra Chicago Fire en la MLS.

En el minuto 18, Ríos recibió un pase de Ian Fray, pero falló en el control y la pelota entró en el arco, permitiendo la apertura de la cuenta para los visitantes.

Revisa el blooper de Rocco Ríos:

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