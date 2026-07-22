[VIDEO] Arquero de Inter Miami provocó un autogol tras un tremendo blooper ante Chicago Fire

El argentino Rocco Novo Ríos, arquero de Inter Miami, protagonizó un tremendo blooper este miércoles y permitió un autogol en el partido contra Chicago Fire en la MLS.

En el minuto 18, Ríos recibió un pase de Ian Fray, pero falló en el control y la pelota entró en el arco, permitiendo la apertura de la cuenta para los visitantes.

Revisa el blooper de Rocco Ríos: