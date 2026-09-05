Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago10.6°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Compañero de Alexis Prince Owusu desperdició penal con horrorosa ejecución

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante ghanés protagonizó un chasco en la MLS.

[VIDEO] Compañero de Alexis Prince Owusu desperdició penal con horrorosa ejecución
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero ghanés Prince Owusu desperdició un penal en el partido en que CF Montreal, equipo en que milita Alexis Sánchez, enfrentó a Philadelphia Union por la Major League Soccer.

Cuando el equipo de Pensilvania ganaba 1-0, la escuadra canadiense tuvo la chance de marcar la igualdad por una falta contra Hennadiy Synchuk.

En la ejecución, Owusu, que tomó el balón con confianza para el remate, lo tiró sin potencia y directo a las manos del arquero Andrew Blake, que se exigió poco para contenerlo.

Revisa la secuencia:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada