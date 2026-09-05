[VIDEO] Compañero de Alexis Prince Owusu desperdició penal con horrorosa ejecución

El delantero ghanés Prince Owusu desperdició un penal en el partido en que CF Montreal, equipo en que milita Alexis Sánchez, enfrentó a Philadelphia Union por la Major League Soccer.

Cuando el equipo de Pensilvania ganaba 1-0, la escuadra canadiense tuvo la chance de marcar la igualdad por una falta contra Hennadiy Synchuk.

En la ejecución, Owusu, que tomó el balón con confianza para el remate, lo tiró sin potencia y directo a las manos del arquero Andrew Blake, que se exigió poco para contenerlo.

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