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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Gonzalo Tapia anotó golazo en triunfo de Columbus Crew sobre Colorado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero chileno necesitó apenas seis minutos en cancha para estrenarse como goleador en la MLS.

[VIDEO] Gonzalo Tapia anotó golazo en triunfo de Columbus Crew sobre Colorado
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El delantero chileno Gonzalo Tapia convirtió un golazo en la victoria por 3-0 de Columbus Crew sobre Colorado Rapids, por una nueva jornada de la Major League Soccer, y celebró por primera vez desde su llegada al conjunto estadounidense.

El formado en Universidad Católica ingresó a los 75 minutos en reemplazo del venezolano Josef Martínez y solo seis minutos más tarde recibió una habilitación de Brais Méndez para sacar un potente remate que dejó sin opciones al arquero Adam Beaudry y estableció el 2-0 parcial.

Santiago Rodríguez había abierto la cuenta para Columbus a los 22 minutos, mientras Taha Habroune sentenció el 3-0 en los descuentos. Tapia, quien llegó al club a préstamo desde Sao Paulo, consiguió de esta manera su primer gol en la MLS.

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