[VIDEO] Gonzalo Tapia anotó golazo en triunfo de Columbus Crew sobre Colorado
El delantero chileno necesitó apenas seis minutos en cancha para estrenarse como goleador en la MLS.
El delantero chileno necesitó apenas seis minutos en cancha para estrenarse como goleador en la MLS.
El delantero chileno Gonzalo Tapia convirtió un golazo en la victoria por 3-0 de Columbus Crew sobre Colorado Rapids, por una nueva jornada de la Major League Soccer, y celebró por primera vez desde su llegada al conjunto estadounidense.
El formado en Universidad Católica ingresó a los 75 minutos en reemplazo del venezolano Josef Martínez y solo seis minutos más tarde recibió una habilitación de Brais Méndez para sacar un potente remate que dejó sin opciones al arquero Adam Beaudry y estableció el 2-0 parcial.
Santiago Rodríguez había abierto la cuenta para Columbus a los 22 minutos, mientras Taha Habroune sentenció el 3-0 en los descuentos. Tapia, quien llegó al club a préstamo desde Sao Paulo, consiguió de esta manera su primer gol en la MLS.