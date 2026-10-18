Gonzalo Tapia brilló en la victoria como visitante de Columbus Crew sobre FC Cincinnati por 0-2 en un partido que mantuvo al equipo del seleccionado chileno con opciones de clasificar a los play-offs.

El delantero apareció a los 21 minutos con una palomita en plena área chica y luego a los 53 se escapó de su marca para sacar un pase que le permitió a Taha Habroune anotar el 0-2.

Con este triunfo, el Columbus Crew quedó en la undécima ubicación con 35 puntos, a uno de la zona de clasificación donde está el Cincinnati con 36 a falta de cuatro encuentros.

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