[VIDEO] Salió volando: Paulo Díaz sucumbió ante Luis Suárez en gol de Inter Miami
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El chileno de Atlanta United cayó ante un cuadro liderado por el doblete de Lionel Messi.
El chileno de Atlanta United cayó ante un cuadro liderado por el doblete de Lionel Messi.
El defensor chileno Paulo Díaz tuvo una desafortunada actuación en la caída de Atlanta United ante Inter Miami por 1-3 en la MLS, principalmente por su rol en la jugada que abrió el marcador para la visita.
Al minuto 44 el seleccionado nacional fue a pelear hombro contra hombro con Luis Suárez, pero perdió el duelo y cayó aparatosamente a varios metros de distancia. El uruguayo mandó el centro y Germán Berterame puso el 0-1.
Luego el argentino Lionel Messi se lució con un doblete para los de Miami (56', 60'). Fafa Picault marcó el descuento de Atlanta con un penal a los 89'.