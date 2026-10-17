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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Salió volando: Paulo Díaz sucumbió ante Luis Suárez en gol de Inter Miami

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno de Atlanta United cayó ante un cuadro liderado por el doblete de Lionel Messi.

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El defensor chileno Paulo Díaz tuvo una desafortunada actuación en la caída de Atlanta United ante Inter Miami por 1-3 en la MLS, principalmente por su rol en la jugada que abrió el marcador para la visita.

Al minuto 44 el seleccionado nacional fue a pelear hombro contra hombro con Luis Suárez, pero perdió el duelo y cayó aparatosamente a varios metros de distancia. El uruguayo mandó el centro y Germán Berterame puso el 0-1.

Luego el argentino Lionel Messi se lució con un doblete para los de Miami (56', 60'). Fafa Picault marcó el descuento de Atlanta con un penal a los 89'.

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