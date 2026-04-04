[VIDEO] Lionel Messi marcó ante Austin FC el primer gol de Inter Miami en su nuevo estadio

El argentino Lionel Messi anotó el primer gol de Inter Miami en su nuevo recinto, el Nu Stadium, en el duelo ante Austin FC en la MLS.

Guilherme Biro había abierto el marcador en el minuto 6, anotando el primer gol en la historia de este nuevo estadio, pero Inter Miami reaccionó con un cabezazo de Messi para el 1-1 parcial (10').

Revisa el gol de Messi, el primero de Inter en el Nu Stadium: