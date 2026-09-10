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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] "¿Quién eres, bobo?": El picante cruce entre De Paul y Lewandowski en la MLS

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante argentino encaró con todo al atacante polaco en el empate entre Inter Miami y Chicago Fire.

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Un momento de máxima tensión se vivió en la reciente jornada de la Major League Soccer (MLS), específicamente en el empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire, duelo donde el mediocampista argentino Rodrigo De Paul protagonizó un áspero cruce con el goleador polaco Robert Lewandowski, a quien ninguneó en pleno terreno de juego sacando a relucir su palmarés internacional.

En lo netamente futbolístico, el encuentro correspondiente a la Conferencia Este comenzó favorable para Chicago gracias a una anotación del propio Lewandowski a los 10 minutos. Sin embargo, a los 48', Casemiro emparejó las cifras para la escuadra de Florida tras asistencia de Lionel Messi.

No obstante, los ánimos terminaron encendidos en el desenlace del compromiso. Todo se originó tras una disputa de balón entre el artillero europeo y el zaguero Ian Fray, quien cayó al suelo y, tras reincorporarse, empujó al atacante.

Aunque Yannick Bright intentó apaciguar las aguas, Lewandowski buscó continuar el reclamo, instante en que apareció en escena Rodrigo De Paul para intervenir a los empujones y encarar al polaco.

"¿Qué te pasa, eh? Aquí estoy yo. ¡Cagón! ¡Eres un cagón!", comenzó vociferando el trasandino, para luego lanzar una provocación de grueso calibre recordando sus logros con la selección argentina.

"¿Quién eres, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Tú?", arremetió De Paul cara a cara frente al exdelantero de FC Barcelona y Bayern Múnich. 

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