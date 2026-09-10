Desde Paraguay aseguran que La Roja tiene en la mira Gustavo Alfaro

Una verdadera bomba informativa surgió en las últimas horas desde Asunción, dado que de acuerdo a reportes de la prensa paraguaya, el técnico Gustavo Alfaro tiene en duda su continuidad al mando de la selección guaraní y asoma como un fuerte candidato para la banca de la selección chilena.

Según la información emanada desde la capital paraguaya, la ANFP ya se acercó al experimentado estratega trasandino con una importante oferta económica para convencerlo de liderar el nuevo proceso del combinado nacional.

"La Federación de Chile está interesada en contar con Gustavo Alfaro. El técnico argentino tiene negociaciones con la Albirroja, pero la selección chilena tendría ganas de contar con el DT", reveló el comunicador Ramiro Aranda.

La opción toma fuerza debido a las complicaciones que ha tenido la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para asegurar la extensión del contrato del estratega, marcadas por un importante distanciamiento en los montos solicitados.

Al respecto, el periodista Federico Arias, de Radio 95.5 FM, detalló que "Alfaro habría solicitado un incremento salarial de entre el 70 por ciento y el 80 por ciento, mientras que la propuesta inicial de la APF contemplaba una suma del 30 por ciento".

A lo largo de su carrera internacional, el técnico de 62 años registra pasos por las selecciones de Ecuador —a la que clasificó al Mundial de Qatar 2022—, Costa Rica y su actual ciclo con Paraguay, además de una extensa trayectoria en clubes donde destaca su paso por Boca Juniors.