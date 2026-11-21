La Roja, tras el enorme triunfo ante Argelia el debut, tendrá su siguiente desafío en el Mundial Sub 17 ante República Dominicana, por la segunda fecha del Grupo J.

El duelo está programado para el martes 24 de noviembre a las 11:30 horas (14:30 GMT) en la Cancha 3 del Complejo Aspire Zone, en Rayán, y será transmitido en TV cable en la señal de DSports; y en streaming a través de la plataforma DGO.

La selección chilena, dirigida por Ariel Leporati, está líder de grupo después de haber remontado por 4-2 sobre Argelia en el estreno, por lo que buscará una victoria que lo puede dejar clasificada a la siguiente fase.

República Dominicana, en cambio, empató en el debut con la selección de Montenegro y necesita los puntos para no complicarse en el Grupo J.

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