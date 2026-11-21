Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17
La Roja golea a Argelia en su debut por el Mundial sub 17
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Autor: Redacción Cooperativa
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Este sábado la selección chilena sub 17 vive su estreno en la Copa Mundial de la categoría en Catar enfrentando a Argelia por el Grupo J.
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0-1: 8' Ilyes Mekkaoui (ALG); 0-2: 14' Yacine Abed (ALG); 1-2: 20' Rodrigo Catalán (CHI); 2-2: 28' Lucas López (CHI); 3-2: 33' Amaro Pérez (CHI); 4-2: 82' Jonathan Guerrero (CHI)