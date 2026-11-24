La selección chilena sub 17 quedó en el segundo lugar del Grupo J del Mundial de Catar 2026, luego de perder por 2-1 ante República Dominicana en la segunda fecha, resultado que dejó al equipo dirigido por Ariel Leporati con tres puntos y una diferencia de goles de +1.

La selección dominicana pasó a liderar la clasificación con cuatro unidades, mientras Argelia venció por 2-1 a Montenegro y alcanzó los tres puntos, aunque quedó por debajo de Chile debido a su diferencia de goles de -1. Los montenegrinos cerraron la jornada en el último puesto con una unidad.

En la tercera y última fecha, Chile enfrentará a Montenegro el viernes 27 de noviembre, a las 12:00 horas, mientras Argelia jugará ante República Dominicana.

La Roja asegurará su paso a los dieciseisavos de final con una victoria, mientras que un empate o una derrota la dejarán dependiendo de otros resultados y de la clasificación de los mejores terceros.

Tabla de posiciones del Grupo J:

República Dominicana, 4 puntos. Chile, 3 puntos. Argelia, 3 puntos. Montenegro, 1 punto.

Resultados de la fecha 2:

República Dominicana 2-1 Chile.

Argelia 2-1 Montenegro.

Partidos de la fecha 3, viernes 27 de noviembre: