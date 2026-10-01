¿Cuándo y dónde ver el duelo de Francia e Italia en la Nations League?

La tercera fecha de la Nations League europea tendrá el gran enfrentamiento de Francia e Italia por el Grupo A este viernes 2 de octubre en Saint-Denis.

El prometedor compromiso entre los "bleus" y la "azzurra" arrancará a las 15:45 horas de Chile (18:45 GMT) y será transmitido por el canal ESPN, además de su señal en el plan premium de la plataforma Disney+.

Los galos vienen precedidos con plenos de triunfos por la mínima ante Turquía y Bélgica, mientras que los italianos cayeron 2-0 ante los belgas para reponerse con un 4-1 a domicilio sobre los turcos.