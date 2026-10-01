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¿Cuándo y dónde ver el duelo de Francia e Italia en la Nations League?
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El certamen europeo tendrá un prometedor choque en el Stade de France.
El certamen europeo tendrá un prometedor choque en el Stade de France.
La tercera fecha de la Nations League europea tendrá el gran enfrentamiento de Francia e Italia por el Grupo A este viernes 2 de octubre en Saint-Denis.
El prometedor compromiso entre los "bleus" y la "azzurra" arrancará a las 15:45 horas de Chile (18:45 GMT) y será transmitido por el canal ESPN, además de su señal en el plan premium de la plataforma Disney+.
Los galos vienen precedidos con plenos de triunfos por la mínima ante Turquía y Bélgica, mientras que los italianos cayeron 2-0 ante los belgas para reponerse con un 4-1 a domicilio sobre los turcos.