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Kane brilló con un doblete en claro triunfo de Inglaterra ante República Checa

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La selección inglesa goleó por 3-0 a República Checa en Wembley, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones, en una jornada histórica para Harry Kane, quien igualó el récord de 125 partidos internacionales de Peter Shilton y anotó dos goles para llegar a 91 con los "Three Lions"; Vladimir Coufal, en contra, completó la cuenta para el equipo de Thomas Tuchel que alcanzó los nueve puntos, tres menos que España.

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